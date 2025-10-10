Пожар произошел в доме звезды "Реала"

В доме футболиста мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в Испании случился пожар, пишет "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

Инцидент произошел 9 октября в доме футболиста в жилом районе Ла-Моралеха в пригороде Мадрида.

Самого Винисиуса Жуниора в доме не было - он находился в расположении борной Бразилии.

Полностью сгорела сауна, которая располагалась в подвале дома. Также дым от пожара заполнил два этажа здания. К счастью, никто не пострадал.

Предполагается, что возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки в сауне.

Напомним, недавно ФК "Реал Мадрид" приезжал в Алматы. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" мадридскому "Реалу" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.