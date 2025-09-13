"Безумно красива": жена Усика поразила фанатов стильным образом
Опубликовано:
Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина, устроила атмосферную фотосессию и поразила подписчиков стильным образом, передает NUR.KZ.
Кадрами супруга боксера поделилась в своем профиле в Instagram.
Екатерина Усик на фото предстала в стильном костюме среди скал и в воде. Она позировала в брюках и пиджаке с глубоким декольте.
Новые фото привлекли внимание подписчиков.
"Безумно красива в этом брючном костюме, топ сексуальности", "Это любовь", "Море", "Вау", - писали фанаты.
Отметим, что Екатерина в июле этого года восхитила болельщиков Александра своими словами в его адрес. Супруга поздравила чемпиона с очередной победой и призналась ему в любви в соцсетях.
"Я так тобой горжусь. Люблю тебя до Луны и обратно", - написала она, опубликовав фото с мужем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2284950-bezumno-krasiva-zhena-usika-porazila-fanatov-stilnym-obrazom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах