"Безумно красива": жена Усика поразила фанатов стильным образом

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина, устроила атмосферную фотосессию и поразила подписчиков стильным образом, передает NUR.KZ.

Кадрами супруга боксера поделилась в своем профиле в Instagram.

Екатерина Усик на фото предстала в стильном костюме среди скал и в воде. Она позировала в брюках и пиджаке с глубоким декольте.

Новые фото привлекли внимание подписчиков.

"Безумно красива в этом брючном костюме, топ сексуальности", "Это любовь", "Море", "Вау", - писали фанаты.

Отметим, что Екатерина в июле этого года восхитила болельщиков Александра своими словами в его адрес. Супруга поздравила чемпиона с очередной победой и призналась ему в любви в соцсетях.

"Я так тобой горжусь. Люблю тебя до Луны и обратно", - написала она, опубликовав фото с мужем.

