Рыбакина прилетела в Казахстан и призналась в любви к баурсакам

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прилетела в Алматы и призналась, что из казахской еды предпочитает баурсаки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

По данным издания, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела в Алматы мастер-класс для детей, а затем ответила на вопросы СМИ. Так, она ответила на вопрос о любимом блюде казахской национальной кухни.

"Бублик сказал, что любит баурсаки? Я бы тоже сказала, что предпочитаю баурсаки. Мясо ем достаточно редко, а молочные продукты вообще не ем. Поэтому баурсаки, так сказать, самая приемлемая еда. В целом, не хватает такой еды - на турнирах ее не увидишь, ни в Европе, ни в Америке", - сказала спортсменка.

Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятую строчку в рейтинге одиночного разряда. Напомним, на Открытом чемпионате США спортсменка установила личный рекорд, пробившись в четвертый круг, где она проиграла чешке Маркете Вондроушовой.

При этом, Рыбакина прекратила сотрудничество с итальянским тренером Давиде Сангвинетти после поражения на US Open.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.