Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге после US Open

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную верcию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятую строчку в рейтинге одиночного разряда. Напомним, на Открытом чемпионате США спортсменка проиграла чешке Маркете Вондроушовой.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла пять позиций и теперь занимает 60-е место.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко, ставшая чемпионкой US Open-2025. На втором месте расположилась полька Ига Швёнтек. Замыкает топ-3 американка Коко Гауфф.

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина опустилась с десятого на 12-е место в дабл-рейтинге.

Первое место сохранила американка Тейлор Таунсенд, вторую строчку занимает чешка Катерина Синякова, на третью позицию поднялась новозеландка Эрин Рутлифф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.