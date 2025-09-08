Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге после US Open
Опубликовано:
Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную верcию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой десятую строчку в рейтинге одиночного разряда. Напомним, на Открытом чемпионате США спортсменка проиграла чешке Маркете Вондроушовой.
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла пять позиций и теперь занимает 60-е место.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко, ставшая чемпионкой US Open-2025. На втором месте расположилась полька Ига Швёнтек. Замыкает топ-3 американка Коко Гауфф.
Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина опустилась с десятого на 12-е место в дабл-рейтинге.
Первое место сохранила американка Тейлор Таунсенд, вторую строчку занимает чешка Катерина Синякова, на третью позицию поднялась новозеландка Эрин Рутлифф.
