В сборной Казахстана сделали заявление о травмированных и новом капитане перед матчем с Уэльсом

В Астане прошла пресс-конференция национальной сборной Казахстана по футболу перед домашним матчем против команды Уэльса в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе общения с журналистами главный тренер сборной Али Алиев рассказал о состоянии игроков перед предстоящим матчем.

"Сегодня по нашим модельным характеристикам, которые мы задали по фитнес и технико-тактическим действиям мы собрали лучших игроков для тренерского штаба. Игроки в полном вдохновении приехали на сбор. К сожалению не обошлось без каких-то травм. Это нормальный и естественный процесс. Мы потеряли Еркина Тапалова в связи с тем что график для алматинского "Кайрата" очень интенсивный в Лиге чемпионов и чемпионате. Хрящ в коленном суставе. Плюс есть немного недомогание. Есть травмы мышечные это Ислам Чесноков, поэтому будем принимать решение по нему исходя из плана на игру и с Бельгией", - заявил специалист.

Также рулевой отечественной команды пояснил момент с новым капитаном коллектива, ввиду того что экс-лидер Асхат Тагыберген завершил карьеру за национальную сборную.

"Есть такой момент в казахской культуре есть понимание что в семье старший тот, кто имеет опыт, в любой отрасли. Это внутренняя кухня и принимать решение сразу сложно. Команда может принять того, кого я назначу. Есть определенные лидеры, которые принимают решения. Мы сегодня вечером сядем обсудим. Мы определимся с составом. Мы можем сейчас сказать что капитаном может стать любой Алип или Кенжебек, любой. Новый капитан должен соединить в себе несколько качеств, чтобы команда понимала что это человек помимо футбольных моментов мог и в других сторонах помочь" - подытожил Алиев.

Напомним, 4 сентября казахстанские футболисты на "Астана арене" примут сборную Уэльса. Встреча начнется в 19:00 по местному времени.

