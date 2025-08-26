Требования UEFA и 35 тыс. мест: новый стадион построят в Алматы (видео)

В Алматы планируется возведение современного стадиона международного уровня, сообщили в акимате города. Также в ведомстве рассказали, что будет с Центральным стадионом, передает NUR.KZ.

Во время объезда аким города Дархан Сатыбалды ознакомился с проектом нового стадиона.

Планируется, что построят новый объект между Кульджинским и Талгарским трактами на территории почти 15 га. Для удобства зрителей и гостей территория, где будет реализован проект, станет важным транспортно-логистическим узлом города.

Отмечается, что новый стадион будет соответствовать требованиям UEFA категории 4 и рассчитан на 35 тыс. мест.

Помимо этого проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современные системы безопасности.

"По поручению президента мы должны ускорить работу. В следующем году необходимо начать строительно-монтажные работы", - подчеркнул аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Также в акимате сообщили, что построенный более 65 лет назад Центральный стадион будет сохранен и модернизирован - с учетом легкоатлетической инфраструктуры.

Стоит также отметить, что сегодня на Центральном стадионе состоится матчи "Кайрат" - "Селтик". Для болельщиков пустят бесплатные автобусы от ключевых точек города до Центрального стадиона и обратно.

Напомним, что в Алматы полиция перешла на усиление перед матчем Лиги чемпионов "Кайрат" - "Селтик". Кроме того, частично будет ограничено движение, предупредили в пресс-службе ДП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.