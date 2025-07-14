Самый дорогой игрок "Барселоны" попал в скандал на свое 18-летие

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль попал в скандал на свой день рождения - накануне футболисту исполнилось 18 лет, передает "Спорт24".

Сообщается, что Ямаль получил обвинения из-за участия людей с карликовостью на празднике.

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями обвинила спортсмена в том, что он нанял людей с карликовостью в целях развлечения.

"Ассоциация осуждает найм людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринку Ламина Ямаля. Мы предпримем меры как в правовом, так и в общественном поле", - заявили в организации по этому поводу.

Отметим, в июне этого года авторитетный портал Transfermarkt сообщал трансферные стоимости футболистов чемпионата Испании. Тогда Ламин Ямаль стал лидером среди всех игроков мира.

Ямаль стал самым дорогим футболистом мира - его трансферная стоимость оценили в 200 млн евро (+20 млн по сравнению с прошлой версией).

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