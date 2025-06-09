17-летний Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира
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Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов чемпионата Испании. Ламин Ямаль стал лидером среди всех игроков мира, передает NUR.KZ.
Рыночная стоимость была обновлена у 480 спортсменов. 17-летний Ямаль, выступающий за "Барселону" и сборную Испании, стал единоличным лидером мирового рейтинга. Его трансферная стоимость теперь оценивается в 200 млн евро (+20 млн по сравнению с прошлой версией).
Ямаль повторил рекордный показатель бразильца Винисиуса Жуниора. Сам бразильский нападающий мадридского "Реала" потерял 15% от стоимости и теперь оценивается на рынке в 170 млн евро.
"В этом сезоне он также начал хорошо, но затем его результаты значительно ухудшились, и его статус в мире соответственно снизился. Играя с новым партнером по атаке Килианом Мбаппе, бразилец с трудом выделялся. Для игрока его класса он просто не был достаточно хорош", — объяснил ситуацию с Винисиусом координатор рыночных стоимостей по Испании Transfermarkt Тобиас Блазейо.
Что касается Мбаппе, то он добился прогресса. Рыночная стоимость французского форварда "Реала" теперь оценивается в 180 млн евро (+10 млн). Аналогичный показатель у его одноклубника Джуда Беллингема — полузащитника сборной Англии. Также в 180 млн евро оценивается норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253642-17-letniy-lamin-yamal-stal-samym-dorogim-futbolistom-mira/
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