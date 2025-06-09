17-летний Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов чемпионата Испании. Ламин Ямаль стал лидером среди всех игроков мира, передает NUR.KZ.

Рыночная стоимость была обновлена у 480 спортсменов. 17-летний Ямаль, выступающий за "Барселону" и сборную Испании, стал единоличным лидером мирового рейтинга. Его трансферная стоимость теперь оценивается в 200 млн евро (+20 млн по сравнению с прошлой версией).

Ямаль повторил рекордный показатель бразильца Винисиуса Жуниора. Сам бразильский нападающий мадридского "Реала" потерял 15% от стоимости и теперь оценивается на рынке в 170 млн евро.

"В этом сезоне он также начал хорошо, но затем его результаты значительно ухудшились, и его статус в мире соответственно снизился. Играя с новым партнером по атаке Килианом Мбаппе, бразилец с трудом выделялся. Для игрока его класса он просто не был достаточно хорош", — объяснил ситуацию с Винисиусом координатор рыночных стоимостей по Испании Transfermarkt Тобиас Блазейо.

Что касается Мбаппе, то он добился прогресса. Рыночная стоимость французского форварда "Реала" теперь оценивается в 180 млн евро (+10 млн). Аналогичный показатель у его одноклубника Джуда Беллингема — полузащитника сборной Англии. Также в 180 млн евро оценивается норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

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