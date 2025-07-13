Возлюбленная Роналду поделилась откровенными фото с отдыха на роскошной яхте

Испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес, известная отношениями с футболистом Криштиану Роналду, поделилась с подписчиками фото, как она проводит время на шикарной яхте, передает NUR.KZ.

31-летняя Джорджина Родригес опубликовала снимки с отдыха на своей странице в Instagram. Отметим, на модель подписаны 67,2 млн подписчиков.

На одном из фото девушка продемонстрировала свою потрясающую фигуру, подчеркнув ее двойным бюстгальтером и розовой кружевной мини-юбкой. В качестве украшения Джорджина выбрала сияющее колье.

Блогерша также показала откровенные снимки со своим избранником. Джорджина и Криштиану сфотографировались в бассейне на фоне моря, яхты и скалы. Здесь модель выбрала красное бикини и белую бейсболку.

Эта публикация собрала больше 3 млн лайков, не скупились подписчики и на комплименты в комментариях.

"Кукла", "Самые красивые фотографии на свете", "Самая счастливая женщина на свете", "Ты такая красотка", "Сделай его счастливым", "Вы великолепны", "Жизнь моей мечты", - писали под постом.

Напомним, Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой. Они начали встречаться в 2016 году. Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

В апреле 2022 года у пары родились близнецы (мальчик и девочка), но мальчик скончался сразу после рождения. Девочка выжила, ее назвали Белла Эcмеральда.

По информации на сайте IMDb, у Криштиану 5 детей, трое из которых – от суррогатных матерей: сын Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Ева Мария и Матео (2017 года). А также две девочки, родившиеся в браке с Джорджиной Родригес – Алана Мартина (2017 год) и Белла Эсмеральда (18 апреля 2022 год).

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