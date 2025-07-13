Возлюбленная Роналду поделилась откровенными фото с отдыха на роскошной яхте

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      Возлюбленная Роналду поделилась откровенными фото с отдыха на роскошной яхте

      Опубликовано:

      Джорджина Родригес и Криштиану Роналду на яхте
      Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

      Испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес, известная отношениями с футболистом Криштиану Роналду, поделилась с подписчиками фото, как она проводит время на шикарной яхте, передает NUR.KZ.

      31-летняя Джорджина Родригес опубликовала снимки с отдыха на своей странице в Instagram. Отметим, на модель подписаны 67,2 млн подписчиков.

      На одном из фото девушка продемонстрировала свою потрясающую фигуру, подчеркнув ее двойным бюстгальтером и розовой кружевной мини-юбкой. В качестве украшения Джорджина выбрала сияющее колье.

      Блогерша также показала откровенные снимки со своим избранником. Джорджина и Криштиану сфотографировались в бассейне на фоне моря, яхты и скалы. Здесь модель выбрала красное бикини и белую бейсболку.

      Эта публикация собрала больше 3 млн лайков, не скупились подписчики и на комплименты в комментариях.

      "Кукла", "Самые красивые фотографии на свете", "Самая счастливая женщина на свете", "Ты такая красотка", "Сделай его счастливым", "Вы великолепны", "Жизнь моей мечты", - писали под постом.

      Напомним, Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой. Они начали встречаться в 2016 году. Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

      В апреле 2022 года у пары родились близнецы (мальчик и девочка), но мальчик скончался сразу после рождения. Девочка выжила, ее назвали Белла Эcмеральда.

      По информации на сайте IMDb, у Криштиану 5 детей, трое из которых – от суррогатных матерей: сын Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Ева Мария и Матео (2017 года). А также две девочки, родившиеся в браке с Джорджиной Родригес – Алана Мартина (2017 год) и Белла Эсмеральда (18 апреля 2022 год).

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.