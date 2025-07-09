"Это признание": казахстанка Ангелина Лукас похвасталась уникальным золотым поясом от IBO (видео)

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала уникальный подарок от IBO в честь недавней защиты титула. Спортсменка похвасталась золотым поясом в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Как рассказала сама Ангелина, ее спрашивают о подарке, который ей подарили после победы.

"Многие спрашивают, что мне подарили после того, как я успешно защитила титул чемпионки мира. 1 июня в городе Тараз, вошла в топ-2 мирового рейтинга и стала единственной женщиной-боксером из Казахстана, которой удалось дважды подтвердить статус чемпионки мира среди профессионалов", - написала она.

Спортсменка отметила, что подарок в честь этого пришел совсем недавно, буквально на днях. Это пояс от мировой боксерской делегации IBO, лично от президента IBO - Эда Левина, добавила Лукас.

"Мне вручили уникальный пояс IBO, украшенный золотом. Такой пояс вручается только после успешной защиты титула чемпиона мира - когда ты во второй раз подтверждаешь свое право на звание чемпионки. А также - золотые медали для меня и моей команды. Это не просто награда -- это признание, ответственность и огромная мотивация идти только вперед", - пояснила боксерша.

Напомним, в июне поединок спортсменок во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) возглавил кард шоу в Таразе - родном городе Лукас. Ранее соперницы уже встречались в октябре 2023 года, и тогда Асенхо раздельным решением судей нанесла казахстанке единственное поражение на профессиональном ринге.

Реванш был запланирован на десять раундов, но завершился досрочно. Лукас владела преимуществом, и после шестого отрезка ее оппонентка не стала продолжать поединок. Таким образом, была зафиксирована победа 28-летней казахстанки техническим нокаутом.

Теперь на счету Лукас 15 побед (семь - нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге. В активе 34-летней Асенхо 17 побед (две нокаутами) при пяти поражениях и трех ничьих.

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