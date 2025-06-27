Дэвид Бекхэм попал в больницу
Опубликовано:
Легендарный футболист Дэвид Бекхэм попал в больницу. Фотографией бывшего капитана английской сборной на больничной койке поделилась его супруга Виктория, передает NUR.KZ.
В сторис своего профиля в Instagram Виктория Бекхэм опубликовала фотографию футболиста, который находится в больнице. На снимке видно, что сэр Бекхэм лежит на койке в больничной одежде, к его телу подключены датчики, а рука зафиксирована специальной повязкой. Видно, что спортсмен находится в сознании.
"Поправляйся скорее", - написала она.
Как пишет издание Mirror, Бекхэм перенес операцию по лечению сломанного запястья. Сообщается, что травма мучила бывшего лидера английской сборной много лет.
Издание пишет, что впервые он травмировал руку еще в 2003 году.
Напомним, недавно легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Англии Карлом III за заслуги в спорте и благотворительности.
Дэвид Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. По информации Man utd, Бекхэм ушел с поля, сыграв 718 матчей, забив 127 голов и сделав 214 передач.
После завершения карьеры запустил собственную линию ароматов, сотрудничал с модными брендами. В 2018 году Бекхэм стал президентом футбольного клуба Высшей лиги "Интер Майами", который начал играть в сезоне 2020 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2260158-devid-bekhem-popal-v-bolnicu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах