Легендарный футболист Дэвид Бекхэм попал в больницу. Фотографией бывшего капитана английской сборной на больничной койке поделилась его супруга Виктория, передает NUR.KZ.

В сторис своего профиля в Instagram Виктория Бекхэм опубликовала фотографию футболиста, который находится в больнице. На снимке видно, что сэр Бекхэм лежит на койке в больничной одежде, к его телу подключены датчики, а рука зафиксирована специальной повязкой. Видно, что спортсмен находится в сознании.

"Поправляйся скорее", - написала она.

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Как пишет издание Mirror, Бекхэм перенес операцию по лечению сломанного запястья. Сообщается, что травма мучила бывшего лидера английской сборной много лет.

Издание пишет, что впервые он травмировал руку еще в 2003 году.

Напомним, недавно легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Англии Карлом III за заслуги в спорте и благотворительности.

Дэвид Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. По информации Man utd, Бекхэм ушел с поля, сыграв 718 матчей, забив 127 голов и сделав 214 передач.

После завершения карьеры запустил собственную линию ароматов, сотрудничал с модными брендами. В 2018 году Бекхэм стал президентом футбольного клуба Высшей лиги "Интер Майами", который начал играть в сезоне 2020 года.

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