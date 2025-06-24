"Почему такое фото?": пост о шахматистке Бибисаре Асаубаевой вызвал споры в Сети

Размещенная организаторами турнира по фристайл-шахматам фотография лидера женской сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой вызвала неодобрение пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Пост опубликовали в Instagram-аккаунте турнира по фристайл-шахматам. Представляя Бибисару Асаубаеву, организаторы поставили на обложку поста о ней фото казахстанки в шпагате, что вызвало шквал неодобрительных комментариев.

"Позор за то, что решили опубликовать это фото. Она заслуживает такого же уважения, как и другие игроки", "Странный выбор фото для представления единственной женщины-участницы", "Не понимаю выбор этого фото... Она отличная шахматистка, и у нее много фотографий, где она играет не с раздвинутыми ногами", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана. На супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ казахстанка не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня - победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

Отметим, по данным с сайта Министерства культуры и спорта РК, Бибисара Асаубаева – самый юный в истории шахмат обладатель звания Fide Master. Звание присвоено в 7 лет после победы в 2-х чемпионатах мира в 2011 году.

В октябре прошлого года Асаубаева заняла первое место в рейтинге лучших спортсменок до 20 лет по блицу и рапиду. В женском взрослом топе Бибисара Асаубаева заняла 16-ю позицию.