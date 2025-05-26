Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана

21-летняя шахматистка Бибисара Асаубаева на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ выполнила третью гроссмейстерскую норму, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Как сообщили в КФШ, на супертурнире казахстанка не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

Кроме того, Асаубаева впервые в карьере преодолела рейтинг 2500.

"Теперь осталось лишь дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ — и Бибисара станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик. Поздравляем Бибисару, ее тренеров и всю шахматную семью Казахстана!" - говорится в заявлении федерации.