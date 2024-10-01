Казахстанка Бибисара Асаубаева стала лучшей юной шахматисткой мира в двух рейтингах ФИДЕ

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла первое место в рейтинге лучших спортсменок до 20 лет по блицу и рапиду, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.

Обладательница серебряной медали Всемирной шахматной Олимпиады – 2024 в Будапеште (Венгрия) возглавила рейтинг сотни лучших шахматисток мира в рапиде и блице. В общем рейтинге до 20 лет казахстанка заняла второе место.

В женском взрослом топе Бибисара Асаубаева заняла 16-ю позицию, в ее активе 2487 очков, такое же количество баллов имеет представительница Индии Рамешбабу Вайшали, идущая на 15-м месте.

Еще одна отечественная шахматистка Жансая Абдумалик находится на 20-й строчке женского мирового рейтинга.

Возглавляет топ 30-летняя китаянка Хоу Ифань (2633).

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