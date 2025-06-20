"Мой новый конь": серебряный призер Олимпиады из Казахстана похвастался роскошной машиной

Боксер Нурбек Оралбай, который завоевал "серебро" на прошедшей в Париже Олимпиаде, поделился с фанатами фотографией своей новой машины, передает NUR.KZ.

Спортсмен опубликовал в своем профиле в Instagram новенький Mersedes-Benz.

"Мой новый конь", - написал Нурбек.

На фото боксер присел на капот роскошного автомобиля.

Фанаты поздравили призера Олимпиады с приобретением.

"Поздравляю", "Так держать, брат", "Мои поздравления", "Пусть в твоей жизни все будет хорошо". "Заслужил", - написали они.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

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