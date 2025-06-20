"Мой новый конь": серебряный призер Олимпиады из Казахстана похвастался роскошной машиной
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Боксер Нурбек Оралбай, который завоевал "серебро" на прошедшей в Париже Олимпиаде, поделился с фанатами фотографией своей новой машины, передает NUR.KZ.
Спортсмен опубликовал в своем профиле в Instagram новенький Mersedes-Benz.
"Мой новый конь", - написал Нурбек.
На фото боксер присел на капот роскошного автомобиля.
Фанаты поздравили призера Олимпиады с приобретением.
"Поздравляю", "Так держать, брат", "Мои поздравления", "Пусть в твоей жизни все будет хорошо". "Заслужил", - написали они.
Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2257716-moy-novyy-kon-serebryanyy-prizer-olimpiady-iz-kazahstana-pohvastalsya-roskoshnoy-mashinoy/
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