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"Не было права бросать спорт": Елдос Сметов признался, что хотел завершить карьеру

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Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Международная Федерация дзюдо опубликовала видео с чемпионом ОИ Елдосом Сметовым, в котором он рассказал, как хотел завершить карьеру перед триумфом на Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ.

Спортсмен признался, что хотел бросить карьеру, но продолжить путь ему помогли его родители.

"Дорога на Олимпиаду 2024 года в Париже мне далась тяжело, сложно было получить путевку. Я потерпел поражение на первенстве Азии. За три месяца до начала Олимпиады я решил завершить карьеру. После чемпионата Азии я позвонил к родителям и сообщил, что собираюсь завершить карьеру", - вспоминает Елдос.

Тогда папа и мама вернули ему веру в себя.

"Отец мне сказал: "До Олимпиады осталось немного времени. Попробуй, так как позже пожалеешь, что не попытался", а мама сказала: "Я все понимаю, все вижу, тебе тяжело, но я чувствую, что впереди будет большая радость". После слов матери у меня не было права бросать спорт, и я решил, что надо вернуться в зал. Ушло много сил, много труда, много крови, но эта победа стоила того", - рассказал Сметов.

Напомним, Елдос Сметов завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. Таким образом, отечественный спортсмен выиграл весь комплект медалей: золото Парижа-2024, серебро Рио-де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020.

В декабре 2024 года Сметов высказался об участии в следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

"Я ставлю цель - доказать, что возраст - это только сменяющиеся цифры, что для молодежи нет ничего невозможного", - заявил спортсмен, отметив, что к тому времени ему будет уже 36 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2251755-ne-bylo-prava-brosat-sport-eldos-smetov-priznalsya-chto-hotel-zavershit-kareru/