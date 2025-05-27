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"Хочется верить, что все обиды остались в прошлом": Загитова обратилась к Медведевой

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Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в своем профиле в Instagram обратилась к своей бывшей сопернице Евгении Медведевой, передает NUR.KZ.

Спортсменка высказалась о текущих отношениях с Женей и их давнем конфликте.

"Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии, и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня непростым, но я понимаю, насколько он важен", - написала Алина.

Также она лично обратилась к Медведевой и выразила ей благодарность.

"Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это, действительно, много значит для меня. Хочется верить, что все обиды остались в прошлом и мы можем двигаться вперед с добротой в сердцах. Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке друг друга. Давайте создавать новые яркие моменты вместе!" - заявила Загитова.

Алина Загитова обратилась к Медведевой
Обращение Алины Загитовой. Скриншот: instagram.com/azagitova

Стоит отметить, что на прошлой неделе Алина стала гостем шоу "БеС Комментариев", которое ведет Евгения Медведева. А после стало известно, что экс-соперница Загитовой стала новой участницей ее мюзикла "Ассоль". Алина сама представила Женю в качестве нового члена их команды.

По информации Spletnik, конфликт Евгении Медведевой и Алины Загитовой начался на Олимпиаде-2018. Медведева считалась фавориткой в гонке за золото в женском одиночном катании, но уступила Загитовой. Позже Женя жаловалась, что их тренер Этери Тутберидзе сделала ставку на Алину, хотя могла оставить ее в юниорах. Между фигуристками сложились неприязненные отношения.

Загитова позже призналась, что иногда даже не здоровалась с Медведевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2249424-hochetsya-verit-chto-vse-obidy-ostalis-v-proshlom-zagitova-obratilas-k-medvedevoy/