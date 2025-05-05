Драка футбольных фанатов закончилась поножовщиной и смертью в Италии

Конфликт между футбольными фанатами в Италии закончился трагедией - болельщика "Аталанты" убили в драке с фанатами "Интера", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Трагедия произошла возле бара в городе Бергамо в Италии.

Сообщается, что фанаты "Интера" скандировали кричалки, после которых началась драка с группой болельщиков "Аталанты".

19-летний Якопо Де Симоне, по информации издания, напал на 26-летнего Риккардо Клариса и стал бить его ножом. Парень сдался полиции и заявил, что сделал это, чтобы защитить своего брата-близнеца.

Дядя погибшего футбольного фаната заявил, что Риккардо спал в момент начала конфликта, однако вышел на улицу после того, как его разбудила девушка и сказала, что там идет драка.

Де Симоне в настоящее время находится под арестом - подозреваемый в ожидании слушаний после итогов предварительного следствия.

Отмечается, что расследование продолжается с целью выяснения других фактов и возможной ответственности других задействованных лиц.

Стоит отметить, что среди казахстанских болельщиков тоже происходят потасовки. Например, осенью прошлого года конфликт футбольных фанатов закончился стрельбой в Караганде. После матча "Женис" - "Астана" между фанатами клуба произошла потасовка. Один из болельщиков "Жениса" открыл огонь по фанатам "Астаны".

Также сообщалось, что болельщики устроили массовую потасовку во время матча за Суперкубок Казахстана по футболу, который прошел в турецкой Анталье. Отмечалось, что на трибунах завязалась перепалка между несколькими фанатами, которая переросла в драку. Один из участников бросил в своих оппонентов стул. Сотрудники стадиона пытались разнять зрителей. О пострадавших в инциденте не говорилось.