Матч Суперкубка Индии остановили из-за нападения пчел (видео)

В Индии во время футбольного матча появился рой пчел, после чего игру временно прервали, так как насекомые атаковали болельщиков и арбитров, а последним пришлось сменить одежду.

По данным Sports.ru, в 1/4 финала турнира встречались клубы "Интер Каши" и "Мумбаи Сити". Матч запомнился не только игрой, но и тем фактом, что на 28-й минуте игры на стадионе появился рой пчел.

Сообщается, что игру временно прервали, но сразу после возобновления насекомые вернулись и атаковали болельщиков и бригаду арбитров. Фанаты быстро покинули трибуны, а судьям пришлось лечь на траву лицом вниз с накинутыми на затылок влажными полотенцами.

По данным Telegram-канала SHOT, игра началась только когда арбитры сменили форму с желтой на черную, после чего игра продолжилась. В итоге, "Мумбаи Сити" обыграл "Интер Каши" со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Суперкубка.

В июне прошлого года футбольный матч талдыкорганского "Жетысу" и астанинского "Жениса" в чемпионате Казахстана омрачило жесткое столкновение головами двух игроков.

Также в прошлом году главный судья из-за погодных условий остановил матч чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Германии и Дании.