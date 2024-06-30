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Матч сборных Германии и Дании на Евро-2024 прервали из-за грозы

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Остановка матча сборных Германии и Дании на Евро-2024
Остановка матча сборных Германии и Дании. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Главный судья из-за погодных условий остановил матч чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Германии и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды проводили встречу 1/8 финала на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. По ходу матча пошел сильный дождь, в небе были видны молнии.

На 36-й минуте главный судья англичанин Майкл Оливер остановил игру и увел футболистов с поля. В трансляции появилось сообщение, что матч прерван из-за погодных условий. На момент публикации соперники не забили ни одного мяча, время возобновления встречи неизвестно.

После ухода команд в подтрибунное помещение пошел сильный град. Болельщики также стали массово покидать свои места. Это первый подобный случай на Евро-2024.

UPD: матч возобновили примерно через 25 минут после остановки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126205-match-sbornyh-germanii-i-danii-na-evro-2024-prervali-iz-za-grozy/

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