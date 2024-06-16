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Матч КПЛ приостановили после столкновения футболистов головами в ожидании скорой помощи

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Шведский футболист Карл Беньямин Йертстранд
Карл Беньямин Йертстранд. Фото: Пресс-служба ФК "Женис"

Футбольный матч талдыкорганского "Жетысу" и астанинского "Жениса" в чемпионате Казахстана омрачило жесткое столкновения головами двух игроков, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги. Уже на четвертой минуте встречи произошел опасный инцидент.

В борьбе за верховой мяч шведский защитник "Жениса" Карл Беньямин Йертстранд и белорусский полузащитник "Жетысу" Антон Шрамченко сильно столкнулись головами. Оба рухнули на землю, судья сразу остановил матч.

К пострадавшим подбежали другие футболисты, арбитры и представители медицинского персонала. Игра была приостановлена на несколько минут в ожидании кареты скорой помощи.

"Конечно, мы не можем начать, пока скорой не будет. Не дай бог что-то случится. Потом что мы будем делать?" — попали в прямую трансляцию слова главного судьи.

В итоге к 11-й минуте помощь пострадавшим оказали и специалисты из скорой помощи. После этого команды произвели замены: вместо Йертстранда и Шрамченко на поле вышли казахстанцы Саги Совет и Динмухамед Караман соответственно.

На момент публикации в матче был перерыв. В первом тайме единственный мяч на седьмой компенсированной минуте забил казахстанский нападающий "Жениса" Владислав Прокопенко. Официальной информации о состоянии Йертстранда и Шрамченко не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118303-match-kpl-priostanovili-posle-stolknoveniya-futbolistov-golovami-v-ozhidanii-skoroy-pomoshchi/

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