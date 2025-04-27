Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Серик Сапиев получил новую должность

Опубликовано:

Серик Сапиев
Серик Сапиев. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Известный боксер Серик Сапиев избран на пост президента Национального сурдлимпийского комитета Казахстана - рассказал спортсмен на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Я был избран президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной Конференции в качестве президента, представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы вперед! - написал Сапиев.

Согласно официальному сайту Olympic.kz, Сапиев родился в городе Абай Карагандинской области 16 ноября 1983 года.

Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по боксу. Также Сапиев - Олимпийский чемпион XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладатель Кубка Вэла Баркера того же года.

После завершения спортивной карьеры занялся политикой. С февраля 2017 года и до начала 2019 года занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена комитета по социально-культурному развитию. В конце января того же года возглавил комитет по делам спорта и физической культуры, в 2021 году покинул этот пост.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2239737-serik-sapiev-poluchil-novuyu-dolzhnost/