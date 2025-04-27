Серик Сапиев получил новую должность

Известный боксер Серик Сапиев избран на пост президента Национального сурдлимпийского комитета Казахстана - рассказал спортсмен на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Я был избран президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной Конференции в качестве президента, представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы вперед! - написал Сапиев.

Согласно официальному сайту Olympic.kz, Сапиев родился в городе Абай Карагандинской области 16 ноября 1983 года.

Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по боксу. Также Сапиев - Олимпийский чемпион XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладатель Кубка Вэла Баркера того же года.

После завершения спортивной карьеры занялся политикой. С февраля 2017 года и до начала 2019 года занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена комитета по социально-культурному развитию. В конце января того же года возглавил комитет по делам спорта и физической культуры, в 2021 году покинул этот пост.