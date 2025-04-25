Футбольный арбитр умер во время матча в России

Футбольный арбитр Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае РФ - мужчине стало плохо на поле. Судье было 45 лет, передает NUR.KZ.

Информацию о смерти футбольного арбитра сообщил ФК "Металлург" на официальной странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

"С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих", - говорится в сообщении.

По информации SHOT, 45-летний Иксанов работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на стадионе "Строитель" в Ачинске.

В какой-то момент арбитру стало плохо, он потерял сознание и упал на газон.

Сообщается, что медики прибыли на поле через пять минут и попытались реанимировать судью, однако спасти его не удалось.

Предполагается, что причиной смерти футбольного арбитра стала остановка сердца.

У Артура Иксанова осталось трое детей.

Напомним, на днях футболист южноафриканского клуба "Дурбан Сити" Синамандла Зонди потерял сознание перед матчем. Его госпитализировали, но спасти не удалось. 22-летний парень умер в больнице.