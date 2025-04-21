Глава Минспорта отреагировал на гибель участников полумарафона в Алматы

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в своем Instagram-аккаунте отреагировал на трагедию в Алматы - здесь вчера скончались два участника полумарафона, передает NUR.KZ.

Как отметил Мырзабосынов, это трагическое событие требует особого внимания.

Сейчас, по словам министра, по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности.

"Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации.

Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава ведомства.

Напомним, накануне, 20 апреля, во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.

Сообщалось, что причиной смерти в обоих случаях стала тромбоэмболия легочной артерии.

В полиции сообщали, что по обоим случаям смерти начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы.