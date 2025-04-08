Дэвид Бекхэм сделал шикарный подарок белорусской теннисистке Арине Соболенко (видео)

Звезда белорусского тенниса Арина Соболенко встретилась с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом на матче во Флориде, США, передает NUR.KZ.

Соболенко посетила матч "Интер Майами" против "Торонто". Совладельцем первого клуба является Дэвид Бэкхем, он также присутствовал на матче и встретился с теннисисткой лично. Фото со встречи Бэкхем опубликовал на своей странице в Instagram.

"Спасибо, что пришла поддержать нас", - подписал Бэкхем снимок.

Арина Соболенко и Дэвид Бэкхем. Фото: instagram.com/stories/davidbeckham

Судя по кадрам, Бекхэм подарил Соболенко футболку с ее фамилией и первым номером. А Арина расписалась на теннисных мячах и бросила их болельщикам на трибуны.

Арина Соболенко также поделилась фотографиями с матча на своей странице в Instagram.

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Напомним, игра завершилась вничью со счетом 1:1, но матч запомнился тем, что Лионель Месси установил в нем новый рекорд - 37-летний аргентинец стал рекордсменом "Интер Майами" по числу результативных действий в регулярных чемпионатах.

Теперь на счету Месси 24 забитых мяча и 20 голевых передач в 29 матчах. Он обошел своего соотечественника Гонсало Игуаина, которому принадлежало прошлое достижение.

Отметим, что Месси остается и лучшим бомбардиром в истории клуба. Во всех турнирах за "Интер Майами" он забил 40 мячей.