Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дэвид Бекхэм сделал шикарный подарок белорусской теннисистке Арине Соболенко (видео)

Опубликовано:

Арина Соболенко и Дэвид Бэкхем
Арина Соболенко и Дэвид Бэкхем. Фото: instagram.com/arynasabalenka

Звезда белорусского тенниса Арина Соболенко встретилась с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом на матче во Флориде, США, передает NUR.KZ.

Соболенко посетила матч "Интер Майами" против "Торонто". Совладельцем первого клуба является Дэвид Бэкхем, он также присутствовал на матче и встретился с теннисисткой лично. Фото со встречи Бэкхем опубликовал на своей странице в Instagram.

"Спасибо, что пришла поддержать нас", - подписал Бэкхем снимок.

Арина Соболенко и Дэвид Бэкхем
Арина Соболенко и Дэвид Бэкхем. Фото: instagram.com/stories/davidbeckham

Судя по кадрам, Бекхэм подарил Соболенко футболку с ее фамилией и первым номером. А Арина расписалась на теннисных мячах и бросила их болельщикам на трибуны.

Арина Соболенко также поделилась фотографиями с матча на своей странице в Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, игра завершилась вничью со счетом 1:1, но матч запомнился тем, что Лионель Месси установил в нем новый рекорд - 37-летний аргентинец стал рекордсменом "Интер Майами" по числу результативных действий в регулярных чемпионатах.

Теперь на счету Месси 24 забитых мяча и 20 голевых передач в 29 матчах. Он обошел своего соотечественника Гонсало Игуаина, которому принадлежало прошлое достижение.

Отметим, что Месси остается и лучшим бомбардиром в истории клуба. Во всех турнирах за "Интер Майами" он забил 40 мячей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2233902-devid-bekhem-sdelal-shikarnyy-podarok-belorusskoy-tennisistke-arine-sobolenko-video/