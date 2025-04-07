Месси установил очередной рекорд

Аргентинский футболист Лионель Месси помог своей команде "Интер Майами" избежать поражения в домашнем матче регулярного чемпионата MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Американский клуб принял на своем поле канадский "Торонто". Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в компенсированное к первому тайму время. Сначала отличились гости усилиями итальянского защитника Федерико Бернардески (45+2 минута), затем хозяева отыгрались благодаря голу Месси (45+3).

Как информирует официальный сайт MLS, 37-летний аргентинец стал рекордсменом "Интер Майами" по числу результативных действий в регулярных чемпионатах. Теперь на счету Месси 24 забитых мяча и 20 голевых передач в 29 матчах. Он обошел своего соотечественника Гонсало Игуаина, которому принадлежало прошлое достижение.

Отметим, что Месси остается и лучшим бомбардиром в истории клуба. Во всех турнирах за "Интер Майами" он забил 40 мячей.

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