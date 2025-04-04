Сестра Шавката Рахмонова впервые стала мамой

Сестра непобежденного бойца MMA Шавката Рахмонова Сора Рахмонова стала мамой. Радостной новостью поделился в Instagram ее супруг, передает NUR.KZ.

Муж Соры Рахмоновой Нурсултан Орынбасаров сообщил, что у них с женой родилась девочка.

"Говорят, если поделиться своей радостью, то она станет еще больше. Делюсь с вами нашими новостями, нашим счастьем", - написал Нурсултан.

Он отметил аккаунт своей супруги и поблагодарил ее за дочь. Подписчиков Орынбасаров поблагодарил за добрые слова и пожелания.

Напомним, в августе прошлого года Сора Рахмонова получила должность в ДЧС Алматы. Сообщалось, что на новой должности будет заниматься пропагандой спортивной идеологии в структурах МЧС.

Добавим, что Сора Рахмонова является трехкратной чемпионкой мира по рукопашному бою. СМИ писали, что она может попасть в промоушн UFC, но этого так и не произошло.

Сейчас в статистике сестры Рахмонова четыре победы и одно поражение. Последний ее поединок состоялся в мае 2023-го против Валерии Карягиной, Сора нокаутировала соперницу во втором раунде.

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