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"Самая красивая": Камила Валиева снялась в жакете и умилила подписчиков

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Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: instagram.com/kamilavalieva26

Известная фигуристка Камила Валиева снялась в жакете в стиле Шанель на мероприятии для молодежи. 18-летняя спортсменка умилила подписчиков новым образом, передает NUR.KZ.

Снимком спортсменка поделилась в своем профиле в Instagram.

Камила позировала в черных брюках-палаццо и синем жакете в стиле Шанель, украшенном золотыми пуговицами. Фигуристка сделала сдержанный макияж и аккуратно уложила волосы.

"Самая лучшая и любимая", "Милота", "Синий цвет к лицу", "Самая красивая", "Королева нашего королевства катания на коньках", "Мечта", "Солнечный зайчик, светлее нет никого", - писали поклонники.

На официальном сайте МОК говорится, что Камила Валиева ⁠- российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира среди юниоров (2020 год), победительница финала серии Гран-При среди юниорок (2019 год).

В 2019 году на этапе юниорской серии Гран-При во Франции Валиева стала второй фигуристкой в истории после Александры Трусовой, исполнившей четверной тулуп на соревнованиях под эгидой ISU. На 2020 год Камила ⁠— обладательница мирового рекорда среди юниоров по сумме баллов за две программы (227.30).

Камила родилась в 2006 году в Казани. Фигурным катанием начала заниматься в три с половиной года. В 2012 году родители Камилы переехали в Москву, и Валиева продолжила заниматься фигурным катанием в столице. В 2018 году 12-летняя Камила попала на просмотр в спортивную школу "Самбо-70" и по его итогам стала воспитанницей группы Этери Тутберидзе.

В сезоне 2019/2020 Камила взяла штурмом мир юниорского фигурного катания. Она не проиграла ни одного старта и завоевала два самых главных юниорских титула ⁠— победительницы финала Гран-При и чемпионки мира, попутно установив мировой рекорд и исполнив на соревнованиях четверной тулуп.

Напомним также, что девушка оказалась в центре допингового скандала во время пекинской Олимпиады.

Об обнаружении допинга у Валиевой стало известно 8 февраля 2022 года во время Олимпиады в Пекине — на следующий день после командного турнира, в котором фигуристка стала чемпионкой в составе российской сборной. Позднее CAS позволил спортсменке участвовать в индивидуальных соревнованиях, где она заняла четвертое место.

В январе 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой и дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года.

Спортсменка объясняла наличие триметазидина в одной из своих проб. Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм через загрязненную пищу, а именно после употребления клубничного десерта, приготовленного дедушкой фигуристки. Якобы мужчина готовил еду на разделочной доске, где до этого измельчал свои лекарства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2231388-samaya-krasivaya-kamila-valieva-snyalas-v-zhakete-i-umilila-podpischikov/