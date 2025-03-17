Судья по делу Куандыка Бишимбаева признана лучшей на турнире по шахматам в Астане

Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева выиграла шахматный турнир в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны на официальном сайте, филиалом Союза судей РК по Астане организованы соревнования таким видам спорта как волейбол, настольный теннис, шахматы и шашки.

В соревнованиях приняли участие команды судебной администрации РК, Военного суда РК, горсуда и районных судов столицы. Среди женщин лучшей в турнире по шахматам признана судья Айжан Кульбаева - та самая, которая рассматривала резонансное дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.

"Среди женщин по шахматам заняли: I место - председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева; II место - председатель ювенального суда г. Астаны Лейла Зинашева", - отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года мы писали, что Айжан Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.

До этого, на встрече в рамках XI съезда судей в Астане, она высказалась о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Кульбаева заявила, что процесс дисциплинировал ее и показал недостатки.

"Как человек, я задумалась о многих вещах", - призналась тогда она.

Отвечая на вопрос о том, какие качества нужны, чтобы стать судьей, она сообщила, что нужны стрессоустойчивость, упорство, умение запоминать детали.