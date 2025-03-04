Теннисистка Арина Соболенко выложила фото с Перис Хилтон с вечеринки после "Оскара"

Первая ракетка мира Арина Соболенко посетила вечеринку Vanity Fair после премии "Оскар" и сфотографировалась с голливудскими знаменитостями, передает NUR.KZ.
Теннисистка из Беларуси выложила кадры этого вечера в своем профиле в Instagram.
Спортсменка сфотографировалась с Пэрис Хилтон и Анной Кендрик.
Арина появилась на мероприятии в сверкающем золотистом платье и темных очках.
"Классная девчонка", "Золотая", "Нравится, когда встречаются люди из разных сфер", "Ангел, выглядишь сногсшибательно", - писали поклонники спортсменки.
По информации "Чемпионат", Соболенко - трехкратная победительница турниров "Большого шлема". В данный момент она - первая ракетка мира.
Сообщается, что уже 250 недель теннисистка входит в топ-10 рейтинга WTA.
Напомним, что 3 марта в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук - "Оскара". Подробнее о том, кто получил заветные статуэтки мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2225400-luchshaya-tennisistka-mira-vylozhila-sovmestnoe-foto-s-peris-hilton-s-vecherinki-posle-oskara/