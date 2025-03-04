Теннисистка Арина Соболенко выложила фото с Перис Хилтон с вечеринки после "Оскара"

Первая ракетка мира Арина Соболенко посетила вечеринку Vanity Fair после премии "Оскар" и сфотографировалась с голливудскими знаменитостями, передает NUR.KZ.

Теннисистка из Беларуси выложила кадры этого вечера в своем профиле в Instagram.

Спортсменка сфотографировалась с Пэрис Хилтон и Анной Кендрик.

Арина появилась на мероприятии в сверкающем золотистом платье и темных очках.

"Классная девчонка", "Золотая", "Нравится, когда встречаются люди из разных сфер", "Ангел, выглядишь сногсшибательно", - писали поклонники спортсменки.

По информации "Чемпионат", Соболенко - трехкратная победительница турниров "Большого шлема". В данный момент она - первая ракетка мира.

Сообщается, что уже 250 недель теннисистка входит в топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, что 3 марта в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук - "Оскара". Подробнее о том, кто получил заветные статуэтки мы писали здесь.