"Не стесняюсь этих слов": российская теннисистка раскрыла детали развода со второй ракеткой Казахстана

Российская теннисистка Анастасия Потапова в интервью YouTube-каналу "БОЛЬШЕ!" рассказала подробности развода с казахстанским теннисистом Александром Шевченко, передает NUR.KZ.

Спортсмены поженились в декабре 2023 года. В прошлом ноябре Потапова на фоне слухов официально подтвердила развод с Шевченко.

"К сожалению, происходит такое. Это надо принять, — сказала россиянка в интервью. — Конечно, очень обидно, что все случилось так, как случилось. Но я действительно желаю Саше лучшего и не стесняюсь этих слов. Он достоин всего лучшего, желаю ему огромной удачи в его карьере. Он действительно талантливый парень, и ему надо продолжать дальше работать и развиваться как игроку.

Наверное, у нас были те проблемы, которые некоторые пары проходят, а некоторые — нет. К сожалению, мы стали одной из тех пар, которые не прошли. Больше склоняюсь к тому, что это связано с возрастом. Все воспринимается острее, чем позже. И даже сейчас, когда прошло время, все устаканилось, я смотрю на какие-то моменты, которые казались взрывом мозга, и понимаю, что можно было, наверное, и не так эмоционально ко всему относиться. Но, наверное, это было вынужденное и правильное решение. Уверена, нам обоим от этого будет только лучше".

Потапова отметила, что на фоне расставания ей было очень тяжело выходить на корт. Однако она гордится тем, как "собрала последние нервные клетки в кулак и выходила и играла матчи".

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