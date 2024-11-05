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Красавицы: топ-10 самых привлекательных спортсменок Казахстана (фото)

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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсменки в этом году радовали публику не только выдающимися достижениями, но также ослепительной красотой. NUR.KZ предлагает подборку самых признанных красавиц в отечественном спорте.

Елена Рыбакина

25-летняя Елена Рыбакина, которая является лучшей теннисисткой Казахстана, уже давно зарекомендовала себя одной из самых красивых спортсменок в стране. Высокая, миловидная блондинка всегда приводит в трепет фанатов своими новыми фотографиями в Instagram.

Балауса Муздиман

27-летняя красавица-боксерша Балауса Муздиман обладательница невероятно привлекательной нежной внешности, не смотря на брутальный спорт, который она представляет. Муздиман уже несколько лет удерживает негласное звание самой красивой спортсменки в Казахстане.

Ангелина Лукас

Мощную конкуренцию любым моделям может составить еще одна представительница профи-бокса 24-летняя Ангелина Лукас. Боксерша всегда поражает мужскую аудиторию не только своими нокаутами, но и эффектной внешностью.

Жансая Абдумалик

24-летняя королева шахматного мира в Казахстане Жансая Абдумалик, вдобавок к обворожительной внешности еще обладает и невероятным интеллектом, благодаря которому она стала международным мастером и гроссмейстером.

Александра Ле

20-летняя представительница сборной Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле обратила на себя внимание огромной публики после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Париже. Не смотря на юный возраст Александра уже снимается в стильных фотоссесиях многих изданий и предстает в образе роковой девушки.

Абиба Абужакынова

27-летняя дзюдоистка Абиба Абужакынова уже давно является любимицей казахстанских болельщиков, не только благодаря медалям многих престижных соревнований, но и миловидной внешности и ослепительной улыбке.

Айгерим Абилкадирова

28-летняю чемпионку мира по грэпплингу Айгерим Абилкадирову постоянно сравнивают с самыми красивыми корейскими актрисами. Публика активно призывает спортсменку попробовать себя в кино, поскольку она постоянно радует подписчиков в Instagram видео на различную тематику.

Надежда Дубовицкая

26-летняя представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая помимо яркой внешности, еще и обладательница подтянутого атлетического телосложения, что делает ее мечтой миллионов поклонников.

Юлия Мясникова

31-летняя капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова в представлении не нуждается. Яркая блондинка уже давно завоевала любовь и преданность фанатов, не только яркой игрой за национальную команду, но и милой внешностью.

Эльжана Таниева

19-летняя представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева является воплощением в одно врем нежной и дерзкой женской красоты. Высокая смуглая брюнетка впечатляет своими внешними данными не только на выступлениях, но также и в социальных сетях.

Ранее, мы представляли топ-10 "крашей" среди казахстанских спортсменов, в который попали хоккеисты, футболисты, гимнасты и боксеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2182646-krasavicy-top-10-samyh-privlekatelnyh-sportsmenok-kazahstana-foto/

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