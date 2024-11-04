Красота и сила: топ-10 "крашей" в казахстанском спорте (фото)

Казахстанские спортсмены в этом году не только покоряли неприступные спортивные достижения, но также завоевывали симпатии преданных болельщиц. Корреспондент NUR.KZ предлагает подборку из 10 отечественных атлетов, которые по праву считаются главными кумирами женской аудитории.

Бахтиер Зайнутдинов - "краш"-футболист

Открывает топ самых видных спортсменов 26-летний лучший бомбардир в истории национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Футболист постоянно пользуется огромным успехом у женской аудитории и неслучайно. В дополнение к привлекательной внешности, Зайнутдинов уже давно зарекомендовал себя лидером сборной, а в наиболее успешный период команды отметился забитыми голами в ворота европейских сборных.

Милад Карими - "краш"-гимнаст

Ни одна подборка в последние несколько лет не обходится без имени одного из самых красивых спортсменов в казахстанском спорте - Милада Карими. 25-летний представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике. Милад по праву считается "крашем" казахстанских болельщиц, ведь помимо внешности и атлетического телосложения, Карими постоянно отмечается наградами высшей пробы на этапах Кубка мира, континентальных первенствах и других международных турнирах.

Нариман Курбанов - "краш"-гимнаст

Еще один представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике в списке "крашей" - Нариман Курбанов. Этим летом 26-летний спортсмен приковал к себе внимание болельщиков всей страны, не только благодаря внешности, но и исторической серебряной медали на Олимпийских играх в Париже. В ряде интервью после Олимпиады Нариман отличается очень скромным и отзывчивым характером. Сразу же после Игр в Париже спортсмен выполнил обещание, которое давал своей невесте и сыграл свадьбу.

Батырлан Муратов - "краш"-хоккеист

Ни один топ признанных "крашей" не обходится без хоккеистов. Первым кто приходит на ум, когда говорят о хоккейных любимчиках - Батырлан Муратов. 25-летний красавец-нападающий уже давно зарекомендовал себя в основе самой известной команды в отечественном хоккее "Барысе", как один из лидеров. Батырлан также составляет основу национальной сборной и принимает участие в чемпионатах мира и других международных турнирах.

Алихан Омирбеков - "краш"-хоккеист

Один из самых молодых спортсменов нашей подборки - Алихан Омирбеков. Несмотря на возраст 23-летний Алихан уже давно считается главным любимчиков женской аудитории в хоккее, и не спроста. В момент затяжного кризиса столичной команды, именно Омирбеков отличался забитыми шайбами и уверенно игрой против любых соперников.

Тамирлан Гайтамиров - "краш"-хоккеист

Еще один безусловный хоккейный "краш" в топе спортивных любимчиков - Тамирлан Гайтамиров. 24-летний защитник наряду с Батырланом Муратовым и Алиханом Омирбековым выступает в основе "Барыса" после прихода нового главного тренера. Гайтамиров также защищает честь страны в составе национальной сборной на чемпионатах мира и других международных соревнованиях. Так, у болельщиц из южной столицы будет возможность поддержать Тамирлана на грядущем чемпионате Азии в Алматы.

Ерлик Сертай - "краш"-фехтовальщик

Прерывает гегемонию хоккейных "крашей" новый любимчик женской публики, представитель олимпийской сборной по фехтованию на шпаге Ерлик Сертай. 26-летний спортсмен завоевал сердца болельщиц благодаря социальным сетям, в которых он выкладывает видеоролики на разную тематику. Но медийная активность не единственная успешная составляющая казахстанского "мушкетера", Ерлик также активно завоевывает медали и титулы международных турниров. В будущем спортсмен намерен принести стране первое олимпийское золото в фехтовании на шпаге.

Нурбек Оралбай - "краш"-боксер

Ни один список казахстанских спортивных "крашей" не обойдется без боксера. Внимание и сердца болельщиц украл еще один олимпиец с серебряной медалью в активе Нурбек Оралбай. Спортсмен к своим 24-м годам помимо олимпийской медали, имеет внушительный список регалий международных турниров. Вдобавок к красивой брутальной внешности и атлетическому телосложению это делает его самым завидным женихом страны. У Нурбека Оралбая также есть брат-близнец Айбек.

Арнольд Кнауб - "краш"-футзалист

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб является частым претендентом на звание главного "краша" в отечественном спорте. 29-летний высокий блондин поражает не только сердца казахстанских болельщиц, но и ворота оппонентов на международных соревнованиях. Так, на прошедшем чемпионате мира Арнольд записал в свой актив пента-трик (5 голов) за одну игру.

Ризабек Айтмухан - "краш"-борец

Самый молодой и в то же время титулованный спортсмен нашей подборки, 20-летний борец-вольник Ризабек Айтмухан. Юный "краш" уже несколько раз доказывал звание самого лучшего борца вольного стиля (ЧМ-2023, ЧМ U-20-2024, ЧМ U-23-2024) в мире.

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