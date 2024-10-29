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Не только Месси и Роналду: 10 последних обладателей "Золотого мяча"

Опубликовано:

Родри
Родри: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Во вторник в парижском театре Шатле состоялось торжественное вручение награды "Золотой мяч" лучшему игроку года по версии журнала France Football. NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку фотографий 10 последних обладателей ЗМ.

Порядок в данной подборке будет следовать в период с 2001 по 2007 год, далее хронология будет отсчитываться после эпохи соревнований Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и Лионеля Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) в погоне за самой престижной персональной наградой в футболе.

2001. Майкл Оуэн (Англия)

Единственный представитель родоначальников футбола, которому удалось стать лучшим игроком года в XXI веке. В сезоне 2000/01 англичанин завоевал пять трофеев в составе “Ливерпуля”, в том числе и один международный – Кубок УЕФА (старое название Лиги Европы), а также стал лучшим бомбардиром АПЛ, за что и удостоился “Золотого мяча”.

2002. Роналдо (Бразилия)

В тот год “Зубастик” триумфально вернулся на поле после затяжной травмы колена. Роналдо уже был звездой мирового масштаба, становился чемпионом мира и брал ЗМ в 1997-м, однако бразилец пережил второй пик карьеры – вновь выиграл мундиаль, где стал лучшим бомбардиром, перешел в мадридский “Реал” и получил второй “Золотой мяч”.

2003. Павел Недвед (Чехия)

Самый успешный чешский футболист стал чемпионом Италии и завоевал национальный Суперкубок, однако самой крупной его заслугой стали выход в финал Лиги чемпионов с “Ювентусом”.

2004. Андрей Шевченко (Украина)

Тогда “Шева” завоевал золото Серии А и Суперкубок Италии, именно “Милан” в составе с Шевченко лишил Недведа победы в Лиге чемпионов годом ранее.

2005. Роналдиньо (Бразилия)

Праймовый “Волшебник” привел “Барселону” к победе в Ла Лиге и вывел “блауграну” из кризиса, ознаменовав собой новую эпоху в истории клуба.

2006. Фабио Каннаваро (Италия)

Единственный защитник, получивший “Золотой мяч” в этом тысячелетии. В 2006 году Каннаваро стал чемпионом Италии в составе “Ювентуса” и чемпионом мира в составе сборной Италии.

2007. Кака (Бразилия)

Бразилец стал лучшим игроком года, оформив победу в Лиге чемпионов, после чего уже в статусе звезды перешел в “Реал”, именно он стал предзнаменованием становления эпохи двух GOAT’ов.

2018. Лука Модрич (Хорватия)

Единственный футболист, которому удалось прервать десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду. Победа в Лиге чемпионов в составе “Реала”, где Модрич играл вместе с Роналду, который позже покинул команду, вывела на первое место именно хорватского полузащитника.

2022. Карим Бензема (Франция)

Бензема вышел из многолетней тени португальца и стал единоличным лидером атаки “сливочных”, завоевав титул Ла Лиги, Суперкубок Испании и УЕФА, а также Лигу чемпионов.

2024. Родри (Испания)

И последним обладателем “Золотого мяча” стал испанский полузащитник Родри, на котором, вероятнее всего и завершилось длительное противостояние самых популярных футболистов современности. Подробнее о церемонии вручения награды за прошлый сезон мы рассказали ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2179805-ne-tolko-messi-i-ronaldu-10-poslednih-obladateley-zolotogo-myacha/

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