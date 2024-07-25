Боец Жалгас Жумагулов заявил о планах взять третью жену

Боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, у которого две жены, заявил о планах взять еще одну супругу. Он высказал свою позицию по этому поводу, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов принял участие в подкасте Rukh Entertainment. Выпуск опубликован на YouTube.

В разговоре с ведущими он заявил, что подумывает о третьей жене.

"Пока две (жены есть - прим. ред.), думаю, будут три скоро. Есть такая в принципе (на примете - прим. ред.)", - сказал Жумагулов.

На вопрос о том, каково это - не быть лишь с одной супругой, он привел в пример львов и прайд.

"Львов много, но не каждый лев содержит прайд. Я из тех, у кого есть свой прайд. Я люблю женщин, поэтому, если ты любишь женщин - женись. Если доволен с одной женой, довольствуйся одной", - пояснил он.

Кроме того, Жумагулов рассказал, что в его семье, в частности, у дедов было несколько жен. Также, по его мнению, такое явление встречается в казахской культуре нередко.

От двух своих супруг боец воспитывает семерых детей.

Напомним, в мае в соцсетях ТРК Grand Park в Алматы появилась публикация, авторы которой анонсировали конкурс, используя при этом лозунг "Купи токалке чемодан - получи чемодан для жены бесплатно". Ситуация вызвала гнев среди казахстанцев.

Позже скандал прокомментировали в Министерстве культуры.

Также добавим, согласно статье 11 кодекса "О браке (супружестве) и семье", в Казахстане не допускается заключение брака между:

лицами одного пола;

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);

близкими родственниками;

усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;

лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.