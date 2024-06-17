Токаев поздравил Рыбакину с днем рождения

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к первой ракетке страны Елене Рыбакиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).
В понедельник, 17 июня, спортсменка отмечает день рождения. Лучшей теннисистке Казахстана исполнилось 25 лет.
В ФТК сообщили, что Токаев в связи с этим направил поздравительное письмо.
"Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса.
Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", — говорится в письме президента.
На данный момент Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. Планируется, что ближайшим стартом для нее станет турнир в Берлине, который откроет для спортсменки травяной сезон. На этих соревнованиях казахстанка получила третий номер посева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2118972-tokaev-pozdravil-rybakinu-s-dnem-rozhdeniya/