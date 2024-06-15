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Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной по турниру в Германии

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакиной узнала оппонентку по стартовому матчу на турнире серии WTA 500, который пройдет в Берлине, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, посеянная под третьим номером на турнире в Германии, начнет выступление со второго круга. Ее первой соперницей станет победительница противостояния между россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA, с теннисисткой из квалификации.

Отметим, турнир Berlin Ladies Open 2024 стартует 17 июня. Его призовой фонд в этом году составляет 922 573 доллара. Победительница соревнований заработает 142 000 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков.

После турнира в Берлине у лучшей теннисистки Казахстана запланировано еще два травяных турнира — Истбурн (Великобритания) и Уимблдон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2118060-stala-izvestna-pervaya-sopernica-eleny-rybakinoy-po-turniru-v-germanii/

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