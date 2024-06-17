Российские флаги официально запретили на матчах сборной Украины на Евро-2024

Размещение государственных флагов Российской Федерации запрещено на матчах сборной Украины на чемпионате Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление УЕФА для РИА Новости Спорт.

Сборная России отстранена от соревнований, проводимых УЕФА и ФИФА, поэтому не проходила отбор на Евро-2024. Однако некоторые болельщики размещали флаги этой страны на минувших матчах турнира. В понедельник в СМИ появилась информация, что данные действия будут запрещены на игре сборных Румынии и Украины.

"Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах национальной сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности", — объяснили в УЕФА.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер перед стартом чемпионата Европы заявила, что сборная Украины будет обеспечена особой охраной во время турнира.

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