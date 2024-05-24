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"ISU должны помешать этому": олимпийская чемпионка – о переходе российской фигуристки под флаг Казахстана

Опубликовано:

Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина: Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Олимпийская чемпионка – 2018 по фигурному катанию Меган Дюамель в социальных сетях высказалась о ситуации с переходом россиянки Софьи Самоделкиной под флаг Казахстана, передает NUR.KZ.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что Самоделкина получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в команду Казахстана.

Дюамель, которая является одной из самых наиболее титулованных фигуристок Канады, негативно отреагировала на эту новость на своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

"Думаю, что в ISU ( Международный союз конькобежцев прим. ред.) должны помешать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают спонсируемую государством, программу в России", — написала Дюамель в комментарии к посту Anuthing GOEs о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

За время своей карьеры 17-летняя фигуристка становилась призером юниорского первенства России, занимала четвертое место на взрослом чемпионате страны. Также Самоделкина выигрывала золото и серебро этапов национального Гран-при.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2106585-isu-dolzhny-pomeshat-etomu-olimpiyskaya-chempionka-o-perehode-rossiyskoy-figuristki-pod-flag-kazahstana/

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