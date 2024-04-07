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Чемпион UFC Джон Джонс ответил на сообщения об угрозе убийством допинг-офицеру

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Чемпион UFC Джон Джонс
Джон Джонс: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в Instagram-аккаунте прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны допинг-офицера, передает NUR.KZ.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник антидопинговой компании при попытке провести тестирование застал американского бойца в нетрезвом состоянии. Отмечалось, что Джонс якобы угрожал работнику убийством и даже выхватил его телефон.

"Хочу уточнить, что есть видео, на котором оба допинг-офицера покидают мой дом после сеанса тестирования. Мы дали друг другу пять и обнялись. Хотя я был разочарован непрофессионализмом и из-за этого употреблял ненормативную лексику, все закончилось дружелюбно, ничего угрожающего.
Вообще-то я отмечал день рождения друга у себя дома. Считаю совершенно нормальным праздновать в уюте собственного дома. Должен сказать, что именно этот допинг-офицер вел себя довольно непрофессионально и даже нарушил стандартный протокол вместе с актом о мобильности и подотчетности медицинского страхования. За 20 лет сдачи допинг-тестов я никогда раньше не сталкивался с подобным инцидентом", — написал Джонс, прикрепив упомянутое видео.

На данный момент 36-летний американец владеет поясом UFC в тяжелом дивизионе и занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. За карьеру в MMA он одержал 27 побед при одном поражении и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2080328-chempion-ufc-dzhon-dzhons-otvetil-na-soobscheniya-ob-ugroze-ubiystvom-doping-ofitseru/

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