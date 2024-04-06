Допинг-офицер заявил, что чемпион UFC Джон Джонс угрожал ему убийством

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории американец Джон Джонс отказался проходить тестирование на запрещенные вещества, угрожая допинг-офицеру физической расправой, передает NUR.KZ со ссылкой на ABQ RAW.
Сотрудник антидопинговой компании Drug Free Sport International, которая заменила USADA в сотрудничестве с UFC, пришел домой к спортсмену с целью провести тестирование на наличие запрещенных веществ в организме 36-летнего Джонса.
Тестировщик заявил, что файтер находился в нетрезвом состоянии после чего начал ему угрожать убийством и даже выхватил его телефон. В источнике сообщают, что конфликт произошел в конце марта в Альбукерке (США).
Также в ABQ RAW добавили, что проверка судебных протоколов не выявила никаких обвинительных приговоров и уголовных дел, связанных с данным инцидентом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2080091-doping-ofitser-zayavil-chto-chempion-ufc-dzhon-dzhons-ugrozhal-emu-ubiystvom/