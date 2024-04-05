Олимпийский чемпион Серик Сапиев рассказал о 39 коррупционных преступлениях в казахстанском спорте

Бывший казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев на своей странице в Instagram сделал заявление о коррупционных преступлениях в казахстанском спорте, передает NUR.KZ.
"39 коррупционных преступлений в спорте в данное время расследует Антикоррупционная служба.
Под руководством Председателя Агенства Асхата Жумагали, общественным деятелями, центральными и региональными гос.органами обсудили результаты проведенного анализа в сфере спорта.
На совещании я поднял вопрос по количеству легионеров, нерациональном распределении средств по видам спорта, ответственности местных исполнительных органов за развитие спорта в стране, а также рассказал о проводимой работе по спорту в рамках Общественного совета Антикора.
Спорт должен быть абсолютно прозрачным и выделяемые средства должны идти на укрепление здоровья нации, развитию массового спорта и спорта высших достижений", - рассказал Сапиев.
Напомним, ранее на тему коррупции высказался глава НОК Казахстана и известный боксер Геннадий Головкин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2079209-olimpiyskiy-chempion-serik-sapiev-rasskazal-o-39-korruptsionnyh-prestupleniyah-v-kazahstanskom-sporte/