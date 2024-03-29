"Я не думал, что будет что-то страшное": друг Уткина вспомнил последний день жизни комментатора

Со-владелец футбольного клуба "Эгриси" Сергей Меньшиков рассказал о разговоре с известным комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным за день до его смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

«20 марта мы с Васей должны были улетать в Алма-Ату. У нас было запланировано мероприятие, мы ехали заработать деньги для «Эгриси». За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. На следующее утро я, как обычно, написал Васе: «Как дела? Как себя чувствуешь? Что нового?» Он ответил, что чувствует себя ужасно. Я не думал, что будет что-то страшное. Тогда мне казалось, что самое плохое – надо будет искать замену на мероприятие в Алма-Ате.

После утреннего сообщения, примерно через час, Вася перезвонил: «Мне совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Пожаловался на то, что у него аритмия. Я посоветовал вызвать кардиологическую неотложку, они быстрее всего приедут, снимут кардиограмму и скажут, что делать дальше. Мы постоянно были на связи. Я спрашивал, приехали или нет, он отвечал: «Жду». Потом написал: «Приехали, сейчас будут смотреть».

Минут через 15 после приезда неотложки Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос: «Всё очень страшно, похоже, у меня тромб в лёгочной артерии. Сейчас будем смотреть». В конце разговора он, видимо, от испуга, перешёл на деловой тон: «Всё, давай разруливать. Видимо, в Казахстан не едем. Сейчас едем в больницу». Это был мой последний разговор с Васей.

Он попросил быть на связи с Андреем – это его помощник и водитель. Он поехал с ним в Пироговскую больницу. Андрей общался с бригадой скорой помощи, там ему сказали: «Не переживайте, всё будет нормально». Затем они увезли Васю в реанимацию. Андрей сидел у дверей реанимации. И даже в тот момент я не понимал всей серьёзности ситуации, думал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают, а тромб лечится – сосуд расширяют, чтобы тромб прошёл. Следующие полтора часа мы постоянно списывались с Андреем. Он отвечал, что врачи ничего не говорят. А потом звонит: «Серёж, Вася умер», — делится Меньшиков.

Напомним, 19 марта в Москве на 53-м году жизни скончался известный российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин.

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