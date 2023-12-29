"Слишком спортивная обувь": скандал с дресс-кодом разгорелся в ФИДЕ

Очередной скандал, связанный с дресс-кодом, разгорелся в ФИДЕ. Это не первый случай, когда шахматисты высказывают недовольство требованиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Международный мастер среди женщин, голландская шахматистка Анна-Мая Казарян, была оштрафована ФИДЕ (Международная федерация шахмат) на 100 евро за то, что явилась на Чемпионат мира по рапиду и блицу (проходит в Самарканде прямо сейчас) в обуви от Burberry. Арбитр счел данную пару обуви "слишком спортивной" для шахматиста.

Речь идет о модели под названием Kingsly, которая рассматривается как прогулочная, а не спортивная обувь. Бренд больше не производит данную модель, но остатки старых коллекций все еще можно найти в онлайн-магазинах.

Дресс-код ФИДЕ прямо запрещает спортсменам являться на соревнования в спортивной обуви, однако шахматисты неоднократно заявляли, что эти требования не всегда ясны. Анна-Мая Казарян заявила, что купила эту пару кроссовок как модную и стильную обувь, предназначенную для повседневной носки, а не для занятий в спортзале.

Казарян – не первый игрок, оказавшийся в центре скандала из-за требований ФИДЕ относительно дресс-кода. В 2017 году аргентинка Каролина Лухан пропустила чемпионат мира, поскольку он проходил в Иране, и всем игрокам-женщинам было предписано носить хиджаб.

В тот же год Федерация шахмат Канады подала жалобу в ФИДЕ после того, как канадский гроссмейстер Антон Ковалев предпочел отказаться от участия в чемпионате мира, чем сменить шорты, в которых он уже провел два тура.