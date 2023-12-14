Жанибек Алимханулы сделал необычный подарок Токаеву (фото, видео)

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Профессиональный боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки", – говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных Акордой, можно заметить, что на одной из перчаток нанесен портрет президента, а другая подписана от руки. Сами же перчатки выполнены в цветах казахстанского флага – синем и желтом.

Президент встретился со спортсменом на матче "Казахстан – Нидерланды" по футзалу.