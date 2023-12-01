Конор Макгрегор стал отцом в четвертый раз

У одного из самых известных бойцов смешанных единоборств Конора Макгрегора родился четвертый ребенок в семье, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram файтера.

У 36-летнего ирландца родился сын. Макгрегор рассказал, что малыш весит 3,6 кг. Фотографиями счастливого события бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поделился в своем Instagram.

"Еще один здоровый мальчик появился на свет. Ди (обращается к супруге - прим. ред.), ты моя героиня", - гласит подпись спортсмена к фотографиям.

Отметим, Ди Девлин и Конор Макгрегор состоят в отношениях с 2008 года. У пары трое детей — сын Конор Джек Макгрегор (6 мая 2017), дочь Кройя Макгрегор (2 января 2019) и сын Риан Макгрегор (май 2021).

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