Еще одна спортсменка из России решила выступать под флагом Казахстана

Софья Сподаренко. Фото: instagram.com/sofyaspodarenko

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство. Теперь девушка будет выступать за Казахстан – она входит в состав сборной Туркестанской области.

Речь идет о пловчихе Софье Сподаренко. Об этом каналу "Матч ТВ" сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Сообщается, что спортсменка в последний раз выступала за Россию в 2019 году на Универсиаде в Неаполе.

К этому часу она прошла всю необходимую процедуру и получила разрешение на переход после соответствующего карантина. Также девушка восстановила гражданство Казахстана.

"Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной (РФ – прим. ред.) она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло", – сказал Сальников.

Отметим, что в Instagram-профиле спортсменки есть несколько публикаций, сделанных на фоне гор в Алматы, в Чарынском каньоне. А еще в своем Telegram-канале девушка следит за спортивными новостями, в том числе за казахстанской сборной по плаванию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Федерацию водных видов спорта Республики Казахстан.

Там сообщили, что Софья Сподаренко получила одобрение Международной федерации водных видов спорта World Aquatics на смену спортивного гражданства.

"11 августа 2023 года получила одобрение World Aquatics на смену спортивного гражданства", – сообщили в казахстанской федерации.

Кроме того, федерация поделилась краткой биографией и списком достижений спортсменки.

Сподаренко Софья Константиновна родилась 26 февраля 1998 года в Усть-Каменогорске. Имеет звание мастера спорта России международного класса. Является многократным победителем и призером чемпионата России по плаванию, а также международных соревнований.

В Казахстан переехала в июне 2022 года на постоянное место жительства. В ноябре этого же года восстановила гражданство РК. С прошлого года входит в состав сборной Туркестанской области по плаванию. Имеет звание мастера спорта Казахстана международного класса.

Сподаренко – семикратная чемпионка РК, чемпионка первенства Европы в 2013-2014 годах, финалистка 30-й Всемирной Универсиады 2019 года, победительница соревнований "Дети Азии" в 2012 году.

Напомним, в апреле стало известно, что юная звездная фигуристка из России Софья Самоделкина сменит гражданство на казахстанское.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2032237-esche-odna-sportsmenka-iz-rossii-reshila-vystupat-pod-flagom-kazahstana/