Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Сеильды Байшакова

Сеильда Байшаков. Фото: kff.kz

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана спорта Сеильды Байшакова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова.

"Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды "Кайрат". Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внес значительный вклад в развитие отечественного спорта.

Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа", – говорится в телеграмме.

Ранее сегодня стало известно о смерти Сеильды Байшакова. Ему было 72 года.

По информации на сайте Казахстанской федерации футбола, Байшаков Сеильда Икрамович родился 28 августа 1950 года.

В 1969 году он получил приглашение в состав сборной команды Казахской ССР, которая объединила лучших футболистов из различных регионов страны.

Дебют в "Кайрате" состоялся 27 марта 1971 года в Ворошиловграде на игре с местной "Зарей". Тренерский штаб доверил 20-летнему защитнику место в стартовом составе.

В 1971 году Сеильда Байшаков был признан лучшим дебютантом Высшей лиги СССР, вместе с "Кайратом" завоевал престижный тогда Кубок Международного Союза железнодорожников, а 22 марта 1972 года удостоился высокого звания "Мастер спорта СССР".

Отмечается, что Байшаков является первым воспитанником казахстанского футбола, удостоившимся чести выступить за национальную сборную СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2028398-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-seildy-bayshakova/