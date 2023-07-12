Умер легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

Сеильда Байшаков. Фото: kff.kz

Президент союза ветеранов футбола РК, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков скончался на 73-м году жизни, передает пресс-служба КФФ.

Сеильда Байшаков является мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса и заслуженным тренером Республики Казахстан.

Многие годы, будучи футболистом, являлся капитаном алматинского "Кайрата", за который провел свыше 250 матчей. Сыграл две игры за сборную СССР.

Сеильда был величайшим примером для подрастающего поколения, который вкладывал огромные усилия в развитие отечественного футбола.

С августа 2007 года Байшаков работал вице-президентом федерации футбола Казахстана. В ноябре 2016 года возглавил ее, но через полгода подал в отставку.

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Сеильды Икрамовича.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028382-umer-legenda-kazahstanskogo-futbola-seilda-bayshakov/