Любителей спорта возмутили дорогие билеты на Олимпиаду-2024 в Париже

Олимпийские кольца в Париже. Фото. : Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Организаторы Олимпийских игр в Париже 2024 года ответили на критику по поводу слишком высоких цен на билеты. Они заявили, что продажа билетов премиум-класса является обоснованной и важной для балансировки бюджета мероприятия, передает Financial Times.

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Любители спорта выразили недовольство по поводу того, что бюджетные билеты на Олимпиаду стоимостью 24 евро слишком быстро закончились. Доступными остались только более дорогие билеты. Кроме того, стоимость некоторых составляет несколько сотен евро. Многие французские спортсмены также раскритиковали решение организаторов.

Представители оргкомитета Олимпиады заявили, что у потребителей было достаточно возможностей купить билеты по цене ниже 50 евро. При этом цена на билеты премиум-класса не превышает стоимость подобных билетов во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году. По их словам, данные средства важны для финансирования мероприятия и субсидирования более дешевых билетов.

Тони Эстанге, глава оргкомитета Олимпиады "Париж-2024" заявил, что общественное мнение не учитывает тот факт, что всего 5% билетов стоят больше 400 евро. Организаторы заявили, что они уже продали 5,2 млн билетов из 8 млн, открытых для широкой публики. По словам Эстанге, остальные билеты будут доступны к продаже летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2021969-lyubiteley-sporta-vozmutili-dorogie-bilety-na-olimpiadu-2024-v-parizhe/